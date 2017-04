ZAYN «Still Got Time»

ZAYN aka Zayn Malik har hatt POP publikumet på lås helt siden han forlot One Direction og slapp debut albumet «Mind Of Mine». Nå ønsker han å fange de urbane musikkelskerne med «Still Got Time», singelen med PARTYNEXTDOOR som han debuterte med tilbake i mars.

Han er nå ute med den offisielle musikkvideoen for den Dancehall-inspirerte sangen der han arrangerer en vill hjemmefest fullt av dop, kvinner, hasj og alkohol. Zayn måtte også håndtere det nye kjæledyret hans, en ape. Se videoen nedenfor!