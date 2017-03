Zawadi ga nylig ut låten «Over My Head», og viser en sterkere side av seg selv enn tidligere. Han beveger seg bra over den behagelige synth-baserte beaten, og til tider kan han minne om Post Malone. Zawadi sier selv at låten handler om å pushe seg selv – når ingen andre gjør det. Låten er forøvrig første release fra So Real Internationals samleskive, som lanseres 17. mars.