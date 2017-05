Zamour ute med ny video til den ærlige låta «Plan D»

Zamour følger endelig opp sine gatebangere med ny låt og video. Groruddals-rapperen har gitt harde og klare meldinger siden låta, «Er Det Feil», som fikk en mini-viral effekt i Norge. Det ser ikke Zamour skal slutte med irettesettingen med det første, for det mangler hverken meldinger eller budsjett på den utmerkede videoen til «Plan D» – produsert av Sadtooth Media. Den kjente melodien du kan høre gjennom låten er forøvrig hentet fra den ultra gode klassikeren, «I Got 5 On it»