Yung Smul om Pengene, Pillene Og Det Lavishe Livet

Du har tidligere sendt noen skudd i retning Adam Ezzari. Han har kommet med et comeback nå på Instagram, har du sett det?

Mener du det ‘disse rapperne er smuler’? Eh nei, jeg ser ikke på det som noe comeback. Jeg er ferdig med hele greia ass. Det var jo bare et ordspill på brødsmuler. Var det mot meg? Jeg driter i det. Vi har møttes og squasha det til og med i person, ikke sant, så jeg er helt ferdig med det ass.

Åja? Var det på oppfordring av noen av partene dere møttes?

Nei, det var siste dagen på Øya så regna det som faen. Alle hadde stukket og det var nesten helt tomt oppe ved artistområde, så møttes vi der helt tilfeldig. Da var det litt sånn ‘fakk det her’, så bare gjorde vi det ferdig, shaka hands. Da tenker jeg når du gjør det, møtes face to face, gutta hans bak han og gutta mine bak meg og vi bare tar hverandre i hånda, da er det ferdig.

Men dere er like gamle, så du må vel føle på en slags konkurranse mellom dere?

For så vidt, men jeg føler at tingen han driver med er helt forskjellig fra tingen jeg driver med. Han er litt mer sånn P3, pop type, uten at det er noen fornœrmelse på noen som helst måte. Mens jeg er litt mer på trap, jeg lager beatsa selv og lager mer musikk du kan turne opp til, gråte til, bli høy til og det du kan pule til.

Er det noen andre rappere du syns er overvurdert?

Overvurdert, hmm. For litt siden hørte jeg på sånn som Store P og Lars Vaular og sånn så tenkte jeg ‘dette er jo ikke no fett, hvorfor er disse populœre?’ Men så hørte jeg det litt mer, skjønte det og har sett hva de liksom har gjort for kulturen og sånn, og da respekterer jeg det. Så jeg føler ikke det er noen som er ordentlig overvurdert i Norge ass.

Hvem syns du er undervurdert? Hvem fortjener mer shine?

S/O til Far 500, han koker opp no grove greier nå. Og selvfølgelig Larsiveli og Makko Makeba, de er jo etablerte men de fortjener mer ass.

Men Norges mest undervurderte rapper er meg! Det er Yung Smul ass, uten tvil. Jeg skal ikke sitte her å ljuge liksom.

Hva kan vi forvente av deg fremover?

Jeg har en del låter liggende, som jeg snart er klar for å droppe. Så sitter jeg hele tiden å lager nye beats og jobber med nye artister. Jeg prøver bare å bli bedre. Takin’ ova!

Har du noen siste ord du vil dele med Kingsize-lesere rundt om?

Alle Kingsize-lesere burde vœrt overtalt nå til å sjekke meg ut ass. Så hvis de ikke gjør det skjønner jeg ikke hvorfor de leser Kingsize, da har du ingenting der å gjøre. Og big S/O til Martin Hazy, for han drepte det andre verset ass!