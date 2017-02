Yung Smul aka Unge Smul ga nylig ut låta, «Oppnedpannebånd»– og har fått litt traction på veien. Etter utgivelsen ble Smul(a) kontaktet av Oslo Records Affilierte, Kvamkollektivet, og sammen har de nå laget låten, «Ensom.»

Den unge vestkyst rapperen/produsenten har kun to offisielle utgivelser under beltet, men har allerede klart å imponere oss med Sebastian Zalo samarbeidet. Smul har lovet oss at det flere tracks på vei, og vi ser frem til å høre mer fra den 19 år gamle artisten.