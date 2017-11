Det har vœrt forholdsvis rolig rundt den svenske rapperen Yung Lean i det siste. Den unge artisten har de seneste årene vœrt plaget av psykiske lidelser og ble i 2015 lagt inn på et mental sykehus i Miami.

Nå ser det ut til at det går bedre for Unge Lean her, for nå nå i september begynte Sadboys sjefen igjen å slippe singler som «Red Bottom Sky» og «Skimask» som en liten smakebit på det kommende albumet hans Stranger. Nå har han droppet den nye låta «Metallic Intuition», som du nå kan høre over mens du venter på tredjealbumet hans som forhåpentligvis er rett rund hjørnet!