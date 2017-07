Youngboy Never Broke Again - «41»

Den 17 år gamle rapperen, Youngboy Never Broke Again — tidligere kjent under navnet, NBA Youngboy, har nylig blitt sluppet ut av fengsel, og leverer nå sin andre låt siden løslatelsen.

Videoen til «41», byr på den klassiske trappingen, men det store aspektet ved filmen er opptredende fra Young Thug, 21 Savage, Boosie og Yo Gotti. Det er ingen tvil om Youngboys medvind på den amerikanske rapscenen, og vi vil høre mye fra den unge rapperen fremover – så lenge han holder seg unna fengsel.