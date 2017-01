Young Thug til Øyafestivalen 2017

Det har vært spekulert om Young Thug joiner Drake på Fornebu Arena, men det er foreløbig ikke bekreftet. Derimot har det store stjerneskuddet blitt booket til øyafestivalen 2017 – og vi forventer stort trykk på dagsbillettene.

Young Thug aka Jeffery har vært dominerende de seneste årene, uavhengig av sjanger. Den produktive rapperen har emulert fra up and coming rapper, til verdensstjerne og mote-ikon. Hans første megahit var den London On Da Track produserte låta «Check» – og resten er historie. Thugger spiller første dag av festivalen, onsdag 9. august.