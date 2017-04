Young Thug med nytt R&B album?

Young Thug og Drake’s forhold har vokst mer og mer de siste årene, Drizzy pleide å spille «Danny Glover» på klubben, og klarte å overbevise Nicki Minaj om å legge til et vers på låta. Siden har vi hørt rykter om samarbeid, men ingenting kom ut før «More Life» droppet. Thugger dukket opp to ganger, både på «Sacrifices» og «Ice Melts» som sannsynligvis ble spilt inn imens duoen var på turne.

Thugger annonsert på Twitter i natt at han kommer til å droppe et R&B album eller et «SINGING album» med tittelen «E.B.B.T.G.» (Som står for Easy Breezy Beautiful Thugger Girls). Drake blir eksekutiv producer på prosjektet.

Vi er ikke helt sikker på hva vi kan forvente, men vi trenger ikke å vente lenge for det vil forhåpentligvis være ute denne uken.

Stay Tuned!!