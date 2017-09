Atlanta rapperen har sluppet video til den Future gjestede låta «Relationship» fra Thugs siste album Beautiful Thugger Girls som droppet tidligere i sommer. I den nye musikkvideoen finner vi Young Thug og Future rappende back to back på en gedigen yacht med masse damer. Videoen et VHS-kvalitetspreg over seg, delvis filmet av Future og Thug som gjør av videoen minner om en slags hjemmevideo. Se videoen over og hør Thugs Beautiful Thugger Girls album under!