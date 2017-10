Yung Smul har lagd god kok det seneste året og er nå aktuell med ny singel sammen med Bergenseren Martin Hazy som utgjør 1/3 av gruppen Dårlig Vane.

Smul er kjent for debut-EP’en som droppet før sommeren, Som jeg vil. Det er ingen tvil i at den unge rapperen lever, og leverer. Etter å ha spilt på Øyafestivalen og Slottsfjell, varmet opp for Dårlig Vane på Rockefeller og spilt en håndfull egne konserter er Unge Smul aktuell med den nye etterlengtede singelen og videoen «Få Det På». Den koselige videoen, som gjenspeiler det gode liv er skutt av Brusjan Film.