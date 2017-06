Er du en ekte hiphop entusiast, er denne fredagen som julaften. Selveste Mike Will Made It og den blytunge rapperen, Yo Gotti, har nå forent krefter på den elleville tapen, Gotti Made It. Duoen holder ikke tilbake på noe, og det er gangsterbass fra første sekund til siste åndedrag. Fyr opp bilanlegget, basskassa skal riste!