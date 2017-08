Mens vi venter på YG sitt nyeste prosjekt «Just Re’d Up 3», slapp Bompton rapperen nylig to nye tracks som gir oss en liten pekepinn på hvordan den nye mixtapen kommer til å låte. På «Fuck It Up» og «YNS» er YG tro til seg selv med smude G-Funk toner og skarpe trommer på begge låtene. På «YNS» har han dessuten med seg Blac Youngsta og YFN Lucci for å heve det hele enda et hakk.

Hør begge låtene via Youtube i spillerene under.