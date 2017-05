I slutten av mars lanserte YG singelen til hans kommende mixtape Just Re’d Up 3: Know Your Worth.

«Pop It, Shake It» er produsert av YGs nære hitmaker produsent, DJ MUSTARD. Sammen med den legendariske regissøren «X» tok de turen til Trinidad og Tobago og slipper nå video til singelen.

Se «Pop it, shake it» her: