Året er 2017 og legendene Wu-Tang er still at it som om vi var 1993. Sagaen fortsetter og albumet som slapp fredag den 13. er å streame i stykker her.

De som har fulgt med på slippet, og lyttet på singlene som har ledet opp til øyeblikket har følt på de nostalgiske vibbene og er kanskje like spente som oss. Hele prosjektet er produsert av Mathematics, med litt ekstra hjelp fra bossmannen RZA. Besthomies Redman og Method Man har fått en egen låt, og den avdøde legenden Sean Price er å finne på låten «Pearl Harbor».

God Lørdag!