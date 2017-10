Wu-Tang Clan Følger Opp Med Musikkvideo

For et par uker siden skrev vi om Wu-Tang comebacket, den seneste singelen og annonseringen av det nye albumet The Saga Continues. Nå følger gjengen opp den seneste singelen med musikkvideo. Tracken som er nummer to i rekken av utgivelser, har til felles med den første at den følger med en featuring fra Methhood Mans best homie Redman.

Sangen med god gammeldags Wu-tang vibes består av vers fra Methood Man, Reakwon, Redman, Inspectah Deck og Masta Killa. Sjekk ut!