Wu-Tang Clan «Don't Stop»

Medlemmene av Wu-Tang Clan har blitt gjenforent av en uvanlig kilde, nemlig HBO serien «Sillicon Valley». De gjenforenes for en ny sang «Don’t Stop» av sesong fire soundtrack for HBO serien «Sillicon Valley». Produsert av RZA, føles sangen som klassisk Wu-Tang låt som Method Man, Raekwon og Inspectah Deck forveksler bars. «Don’t Stop» har den samme klangen som Ol ‘Dirty Bastard, Masta Killa og Method Man 1998 bidrag til Rush Hour Sountrack, «And you don’t stop».

Lytt til sporet nedenfor!