Wretch 32 er klar til å slippe sitt fjerde studioalbum med tittelen Fr32, som en oppfølger til forrige måneds singel «Whistle» er Wretch 32 tilbake med musikkvideo til «Tell Me» med hitmaker Kojo Funds.

Samplet som blir brukt kommer fra Whitney Houstons «It’s Not Right But It’s Okay», Kojo Funds gir sangen en fin melodi og flow, mens landsmannen fra Nord-London Jahlani hopper på hooket.

Sjekk ut musikkvideon ovenfor!