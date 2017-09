Wizkid har alltid vært et stort navn blant sine fans, men i løpet av de siste årene har hans suksess innenfor Hip-Hop kulturen vært svært fremtredende, og han har samarbeidet med artister som Wale, Drake, og Chris Brown.

Den Nigerianske stjernen har satt sin egen spinn på AfroBeats og har vært en drivkraft i å bringe den vestafrikanske sounden til Nord-Amerika. Tilbake i juni debuterte han sitt første album via RCA Records, Sounds From The Other Side som ble møtt med gode anmeldelser.

Prosjektets tracklist inneholdt flere bemerkelsesverdige Hip Hop og R&B-artister, inkludert Drake, Chris Brown og Ty Dolla $ign. Siden det slapp, fortsatte WizKid å droppe singler og i dag returnerer han med «Everytime» featuring Future.

Stream låta «Everytime» Nedenfor!