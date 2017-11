I 2010 klarte en ung Wiz Khalifa å lage bølger i gamet med utgivelsen av mixtapen Kush & Orange Juice. I mars det følgende året tok debutalbumet hans Rolling Papers verden med storm og den karismatiske unggutten fra Pittsburgh ble superstjerne over natten. Titter vi på tracklisten forstår vi fort hvorfor, da albumet var fylt opp med bangere som «Black and Yellow», «Roll Up», «On my Level», «No Sleep» og ikke minst «The Race» (Nei, ikke den The Race). Og selv om mange av oss i Kingsize aldri har gitt opp på den skinny kidden med Converse og stripe i håret, er den generelle konsensus at dette var blant hans sterkeste prosjekter. Vi har gode nyheter, for Wiz har nemlig annonsert at han er bortimot ferdig med oppfølgeren Rolling Papers 2. Som om ikke det skulle være nok, droppet han på fredag en ny mixtape vi kan kose oss med i mellomtiden. Se på det som en ventepølse.

Laugh Now, Fly Later er et tight, lite prosjekt med akkurat det du kan forvente fra Wiz. Mixtapens første vers leveres av platas eneste feature, Cassie Veggies på tracken «Royal Highness». Etter dette tar Wiz deg gjennom de følgende 9 sporene solo. Wiz er en såpass kapabel rapper at dette langt ifra behøver å sette en demper på prosjektet. Fremdeles merkes fraværet av features allerede ved andre track, «Lettermen», hvor Wiz hopper på en supertrappy beat som så og si trygler om en Travis Scott feature. Det hadde vel heller ikke drept han å ringt Curren$y og fått han til å sende over 16 raske bars. Vi får heller ta dette som et tegn på at han sparer de store navnene til albumet i 2018.

På resten av albumet holder Wiz seg mer innenfor komfortsonen sin, hvor han som vanlig utmerker seg. Wiz har for lenge siden funnet sin egen nisje, og det er tydelig at han koser dritten ut av seg der. Han klarer å sette sammen sound og lyrikk på en måte hvor det oppfattes avslappende, men samtidig overaskende muntert. Her er det ingen som prøver å presse et politisk budskap ned i halsen på deg. Dette er musikk laget for å chille, av en fyr som chiller enda hardere. Wiz er å anse som en livsstilsrapper og innholdet i musikken reflekterer livsstilen han faktisk lever. Dette er han langt ifra alene om, men det er få der ute som gjør det like bra som Wiz Khalifa. Dette er det Wiz har gjort siden dag en, og aldri noe han har lagt skjul på. Det står respekt av at han fremdeles gjør sin egen greie i dagens musikklandskap.

Tapen er full av glatte beats som er som skapt for flowen til Wiz. Tracken «City of Steel» har en nesten hypnotisk beat som vokste mer og mer på meg ettersom jeg hørte gjennom tapen. På den andre siden har du den melodiske «Figure it Out» hvor Wiz prøver seg på litt småsøt syning, som resulterer i et morsomt spor. Jeg kan heller ikke med god samvittighet anmelde mixtapen uten å ta opp den slicke basslinjen på «Long Way To Go», da dette fort ble en av favorittene mine. Vi ble positivt overrasket over å se at det også var en av de lengste sangene på mixtapen med sine fem minutter. Det blir da litt skuffende når de siste 90 sekundene består av lydklipp fra et intervju med Wiz. 90 sekunder skravling? Det er lenge selv for Kendrick. Jeg skjønner at det er ment inspirerende og whatnot, men personlig finner jeg det bare irriterende å høre på når jeg står på T-banen og prøver å unngå kroppskontakt med fremmede.

Men i det store bildet blir dette bare småplukk. Wiz har levert en solid mixtape for fansen, samtidig som han jobber på et studioalbum for kidsa. På totalt 40 minutter er det også kort nok til at du ikke rekker å gå lei. Hvis jeg ikke var gira på Rolling Papers 2 fra før av er jeg i hvert fall det nå. Dette har du absolutt tid til å høre gjennom, og mens du holder på kan du likeså godt høre gjennom Rolling Papers igjen.