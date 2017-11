For litt under to måneder siden droppet No Mountains in Manhattan albumet, nå er Wiki tilbake med helt ny musikkvideo for «Stickball», hans fjerde video fra albumet.

Videoen ble tatt med et svart hvit filter og finner Wiki og vennene hans spille den amerikanske versjonen av dødball «Stickball» mens han rapper om politikken i rapgamet. Wikis gritty tilnærming til rap gir seg ikke, og hans nye video for «Stickball» fanger en vintage New York-energi mens de spiller. Wikis nyeste video markerer en fortsettelse av det som har vært et travelt år for rapperen. Wiki signerte en solo avtale med XL Recordings rundt den tiden han droppet sin «Pretty Bull» video, og han skal på en landsdekkende turné om ikke lenge.

Videoen er regissert av Matt Lubansky og Travis Libin, sjekk ut låta ovenfor!