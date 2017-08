Etter å ha blitt en av New Yorks beste underground rappere er Wiki endelig ute med sitt debutalbum. Kun et fåtall rappere representerer sin hjemby som Wiki gjør gjennom hele sitt nye album. Det kan nesten tolkes som en kjærlighetserklæring til New Yorks gater. Albumet fra den tidligere Ratking rapperen har med Ghostface Killah og Your Old Droog, samt produksjon fra Tony Seltzer, Alex Epton, Earl Sweatshirt (a.k.a randomblackdude), Sporting Life, Kaytranada og til og med Wiki selv.