Wiki fortsetter å bygge opp forventningene rundt hans andre album No Mountains in Manhatten som det nylig ble avslørt at skal droppe i morgen. Tidligere i sommer slapp han låta og videoen «Pretty Bull», nå følger New York rapperen opp med «Mayor» hvor vi finner Wiki tuslende rundt i Manhattens gater iført dress mens han prøver å vœre en slags folkets mann og overtale forbipasserende til å stemme på han for borgermester.

Se videoen over og sjekk tracklisten til No Mountains in Manhatten som dropper i morgen under.