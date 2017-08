Se Wikis Live Opptreden Fra NYC

Forrige uke, rett ut av New Yorks undergrunn, slapp Wiki sitt etterlengtede debutalbum No Mountains In Manhatten. Nå har det kommet en video av hans seneste live opptreden i hjembyen NYC i regi av klubbkonseptet Boiler Room, som også tidligere har vœrt arrangert her til lands. I videoen ser vi Wiki dra gamle slagere som «Crib Tax», samt helt nye kutt fra det nye debutalbumet som «Mayor» og «Pretty Bull». Han blir assistert av kompisene ACAB og Slicky Boy på scenen under «NMIM» og det er fett å se hvordan Wiki bruker stemmen sin å gir alt i denne opptredenen. Det er godt å vite at i disse mumlerap/trap tidene vi er inne i at det er noen young guns der ute som fortsatt holder det old school. Sjekk videoen over for bevis!