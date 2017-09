WESTSIDE GUNN & MF DOOM

FLYGOD albumet sammen med et par av de eldre tapene er for øyeblikket fjernet fra Spotify, og andre streamingtjenster. Men stress ikke, den nykommende rapperen fra Buffalo, New York er tilgjengelig med albumet Riots On Fashion Avenue som droppet like før signeringen med Shady Records, han er også å finne på plattformer som Youtube. Ingen vet hvorfor akkurat dette er tilfelle, men rapperen var kjapt ute med å svare fansen og si at vi får vente å se hva som skjer. Hvem vet, ingen vet? Det som er sikkert er at Griselda-teamet plotter stort, og det blir spennende å se hva som skjer.