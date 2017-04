Wale x Travis $cott «Fish N Grits»

Wale’s femte studioalbum

Wale’s femte studioalbum «Shine» har vært forsinket siden i fjor. Etter å ha sluppet et par singler i løpet av de siste månedene, inkludert radio hiten «My PYT» . Dropper MMG rapperen etterfølgeren til «The Album About Nothing» den 5. Mai.

«Shine» vil inneholde 14 spor og inkluderer samarbeid med artister som Lil Wayne, Major Lazer, Travis Scott, WizKid, Chris Brown og mer. Stream den nye låta «Fish N Grits» med Travis $cott, fra den kommende skiva nedenfor. Lever den opp til forventningene?

Track List:

1. Thank God

2. Running Back (feat. Lil Wayne)

3. Scarface Rozay Gotti

4. My Love (feat. Major Lazer, WizKid & Dua Lipa)

5. Fashion Week (feat. G-Eazy)

6. Colombia Heights (Te Llamo) [feat. J Balvin]

7. CC White

8. Mathematics

9. Fish n Grits (feat. Travis Scott)

10. Fine Girl (feat. Davido & Olamide)

11. Heaven on Earth (feat. Chris Brown)

12. My PYT

13. DNA

14. Smile (feat. Phil Adé & Zyla Moon