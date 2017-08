Den svenske artisten og produsenten Vinter aka Hampus Bergh har teamet opp med Arif og Unge Ferrari i sin nyeste musikkvideo til låta «10 år». Vi ser stadig norske rappere utfordre hverandre på kreativiteten når det valg av kjøretøy angår. Sist vi så Ferrari i en musikkvideo stod han på toppen av en tanks og Arif har blitt en racer på snøscooter. Nå, i denne musikkvideoen ser vi gutta flexe på Gokartbanen i full drakt og noen shots av Vinter på vannscooter. Ganske heftig!

Se den nye musikkvideoen til «10 år» over! – Hvis du lurer på hva som skjedde for 10 år siden kan du sjekke Vinter feat. Unge Ferrari «2007» Her!