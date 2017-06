Den kreative sjelen, Vince Staples, er klar for albumlansering 23. juni, og varmer nå opp fansen med den ytterst oppfinnsomme låten, «Rain Come Down.» Vince har valgt et abstrakt lydbilde for sangen, og har i hentet inn Ty Dolla $ign på «refrenget.» Det er ofte vi kan forbinde Vince med kvalitet, og vi får nok et fullverdig prosjekt på lanseringsdatoen.