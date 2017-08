Vic Mensa stoppet nylig innom den amerikanske radiokanalen Shade 45 på Sway in the Morning i forbindelse med albumet The Autobiography som droppet forrige uke. I videoen under ser vi Vic Mensa spytte nœrmere 70 bars over den J. Cole produserte Kendrick Lamar låta «HiiiPoWer» fra Section.80. Er dette årets beste freestyle? Sjekk videoen under og døm selv!