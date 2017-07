Tyler, The Creator – «Flowerboy» 

Selv om Tylers album har blitt leaket, og spredd til massene, har ikke det holdt igjen den trofaste fansen. Tyler, The Creator er muligens større en aldri før, og det musikalske nivået han nå befinner seg på, er hva en ekspert vil kalle, «Next Level.»

Nå er endelig albumet her, og tittelen har blitt kortet ned fra Scumfuck, Flowerboy, til kun Flowerboy. Albumet inneholder selvfølgelig bidrag fra Frank Ocean og hans ny homie, A$AP Rocky, men til vår aller største bragd, er det selvfølgelig Anna Of The North sitt bidrag, som noteres kraftig i våre bøker.