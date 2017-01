Vee Tha Rula, har vært et tildels kjent navn for hiphop intresserte, men mangler fortsatt den komersielle suksessen. Arizona rapperen har gitt ut flere kvalitetsprosjekter – og har stort potensiale for å vokse.

Nå følger han opp mixtapen, Level Up, med ny musikkvideo. Denne gang er det låten «Bowser» som er aktuell på lerretet – og Vee Tha Rula går hardt.