Utelivsguide!

Er du usikker på hva du skal gjøre i helgen? På vår event fane finner du arrangementer kategorisert i en kalender, der finner du alt fra klubb kvelder til konserter.

Ukas anbefaling er og ta turen innom Jaeger Oslo på kveldens Retro, (Retro er et ukentlig konsept som blir styrt av Daniel Gude hvor han gjør forskjellige bookinger hver torsdag og Jaeger er stedet )I dagens program finner vi Nosizwe konsert & So Real International jumpoff med release for samleplate Vol. 1. I Ching aka Son Of Light Official & Vuyo + Zawadi spiller også.

Vi ses!