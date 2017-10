Unge Ferrari - Romeo Må Dø

En av Norges største artister, Unge Ferrari har vært veldig aktiv i år. I løpet av året har han samarbeidet med merker som Adidas, Peak Performance og lanserte to låter «BBB» og «Du Bestemmer» sammen med Arif, og har også vært på turnet med Silvana Imam. På fredag lanserte Unge Ferrari sin nye EP «Romoe Må Dø» via Nora Collective. Den nye EP inneholder syv sanger og gjester blant annet den danske R&B-stjernen Medina. «Romoe Må Dø», ifølge Ferrari selv, beskriver den livssituasjonen han for øyeblikket befinner seg i.

»Jeg har laget en EP om Romeos død. Syv låter om det gode og det vonde. Om at kjærlighet krever ofring» -Unge Ferrari