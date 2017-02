Hamars store sønn, også kjent som Unge Ferrari, har vært en viktig brikke i forhold til «globaliseringen» av Norsk rap og rnb. Han er kjent for sine ultra-fengende refreng, og sin klesstil – som noen vil kalt provoserende.

Nå er han ute med ny musikkvideo til låta, «Ashanti» – en låt med et uvanlig lydbilde for UF. Istedenfor de vanlige klubbklassikerne – eller de hese balladene, har denne et mer organisk sound. Med flytene lyder og 2-step takter, kan vi virkelig høre referansene fra «Gamle Skolen.» Videoen er produsert av Stian Hauger fra AKA, og har gjort en fantastisk jobb med sangeren.

«Ashanti, min Ashanti, min kjærlighet for 90′ og tidlig 2000

tallets R&B. Jeg leter etter en jente som er ekte, en jente som vet

hva hun gjør, og jeg prøver å portrettere en sjanger som jeg føler vi

ikke har nok av på norsk, dette er min hyllest til musikken jeg

vokste opp med og som har formet meg»