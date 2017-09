Unge Ferrari & Arif Til Oslo Spektrum

Det er for tiden få rappere som er så aktive i gamet som de to overnevnte artistene. Undertegnede har klare minner tilbake til Kolbotn kulturhus for mange herrans år siden da Phil T. Rich aka Arif steppet opp på scenen for en halvfull sal med Bankrupt All-Stars som en del av duoen Hustle & Flow som rappet på engelsk med tidligere makker Rob Banks.

Tiden har vist at Arif er en artist som bare fortsetter og fortsetter å utvikle sitt musikalske utrykk. I 2012 kom han med sin egen solodebut, mixtapen Kom Så Tok Fœrdiih som førte til at han ble Årets Urørt med låta «Gal» i 2013. Senere det året ga han ut Aldri & Alltid hvor han igjen viste en ny, mer artsy side av seg selv samtidig som tapen inneholdt en rekke club bangers. I 2015 kom HighEnd / Asfalt som fikk Arif ut av «undergrunnen» og førte til at han nådde et langt større publikum da skiva lå to uker på VG-lista og førte til en Spellemannspris i hans favør senere samme år. Siden den gang har Arif holdt seg varm i gamet med en rekke singler å gjestevers med utallige artister, og nå gjør han seg klar til å opptre i selveste Oslo spektrum!

Unge Ferrari var på alles lepper nesten over natta da han i 2015 kom med debutalbumet «Til Mine Venner» som høstet meget gode kritikker hos blant annet Dagbladet og P3. Han fylte et tomrom i gamet med sitt image som følsom playa, sin vulgœre stil og skamløse tekster fremført på sympatisk vis. Deretter tok H.E.V.N-prosjektet med Nostalgi 3Millioner i spissen over stafettpinnen som allsangvennlig materiale, og sammen med Tomine Harket spilte han utsolgte shows over hele Norge. Nå for tiden er han aktuell med sommerens store hitmaker Hkeem på låta «Urettferdig».

Nå slår Unge Ferrari og Arif igjen sine pjalter sammen og legger ut på en Skandinavia-turné som avsluttes med et brak i Oslo spektrum 1. desember!

Billetter vil vœre til salgs via ticketmaster.no fra i morgen av, 06.09.2017 klokka 09.00 presis!