Tyler The Creators dokumentar "Cherry Bomb" er endelig ute!

Tyler The Creator rundet av fjoråret med en liten trailer fra hans kommende dokumentar, Cherry Bomb The Documentary. Videoen som er basert rundt innspillingen av skiva med samme tittel, har skapt stor interesse hos de fleste hiphop interesserte. Nå er filmen endelig her, og den byr på hele førti tre minutter med god stemning. Vi får selvfølgelig se mye av vennene til Tyler, og blant disse finner du Kanye West, Lil Wayne, A$AP Rocky, Frank Ocean og den anerkjente filmprodusenten, Hans Zimmer.