Tyler, The Creator - «I Ain′t Got Time»

Tyler, The Creator har rullet ut bangers i forkant av albumslippet, hvor vår egne Anna Of The North har gjestet hele to tracks.

Nå slipper han enda en låt i forkant av morgendagens lansering, og Tyler har samplet en av mine all-time favoritt låter, nemlig Dee-Lites, «Groove Is In The Heart.» GolfWang sjefen er kjent for variasjon, og denne gang får vi et helt annet lydbilde, enn forrige ukes låt. Det blir spennende å høre helheten i morgen.