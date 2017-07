Tyler, the Creator slapp ikke en, men t0 låter samtidig. Sang nr 2 er «911 / Mr. Lonely», hvor han har fått med seg Frank Ocean og ingen ringere en hele Norges Anna Of The North. Den utrolig dope låta har et skeivt og interessant lydbilde. Det blir utrolig kult og se hva mer vi får servert av Tyler fremover, vi gleder oss!

Hør låta under saken!