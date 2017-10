Ty Dolla har de siste månedene vœrt travel med å slippe singler fra hans kommende album Beach House 3 som dropper 27. oktober. I september slapp han både «Message In A Bottle» og «Dawsin’s Breek», nå følger Cali rapperen opp med nok en ny låt fra det kommende prosjektet. Denne gangen har han tatt med seg kollega YG på den nye tracken «Ex». Låta bœrer preg av et funky boom bap sound som gir assosiasjoner til G-Funk æraen. Hør den nye låta «Ex» under via Spotify.