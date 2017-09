Ty Dolla $ign Bekfrefter Hypen!

Etter mye teasing på sosiale medier tydde endelig sanger, rapper og ghostwriter Ty Dolla $ign til plattformene for å konfirmere at Beach House 3 er ferdig og klart til å droppe den 27. Oktober. De som har fulgt med på Ty fra starten vet at triologien er en oppfølger på en mixtape-serie med mye historie. Ny-utgivelsen som er i vente og klar for forhåndsbestilling er snekret sammen med featurings fra Lil wayne, The Dream, Jeremih, Skrillex, og Damian Marley. To andre navn som er linket til oppfølgeren er YG og Future, dette er ikke bekreftet enda men skal vi tro Ty Dolla og internetts spekulasjoner er dette også noe å se frem til.