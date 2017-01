Når det kommer til rnb-sjangeren, er det ingen tvil om at de gamle gjør det best. Trey Songsz har vært en respektert sanger i over et tiår – og det med god grunn.

Trey teamet opp med Fabolous for mixtapen Trappy New Years for en under en uke siden, og følger nå opp med en remix av PARTYNEXTDOORs «Come And See Me.» Rnb veteranen leverer et solid track, og Mike Angels bidrag blir prikken over i´en.