Travis Scott & Quavo på Beats 1 radio

Under full sendetid på radiokanalen Beats 1, facetimer Travis Scott for en preview av det som trolig er Travis & Quavo´s (Migos) sitt upcoming album/prosjekt, i følge han selv. Scott refererte nemlig samarbeidet med Quavo som «The Travis & Quavo album», SPOILER ALERT!

Slipper Quavo solo album først? Eller kan vi forvente en slipp med de to overnevnte?

Tracks:

-Rerun

-Lo-fi

Quavo X Travis Scott Rerun & Lo – Fi

Hør de to, uferdige låtene og deler av intervjuet her: