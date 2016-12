Travis Scott har definitivt vært en av de mer dominerende rapperne i musikkåret 2016, og har levert fler av årets største låter.

Nå kommer den første musikkvideoen fra birds in the trap sing mcknight, og det er låta «Beibs In The Trap» som har blitt filmatisert. Videoen har med seg gjesteartisten NAV, og du får den klassiske videosettingen med damer og biler. Det har tatt lang tid før vi har fått noe visuelt fra albumet, men det er ikke uvanlig at Travis tar seg god tid med sine prosjekter.