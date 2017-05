Travis Scott 3 Nye Sanger på Soundcloud

Han var 12 minutter i jailer`n i går, slipper 3 nye sanger, stille og rolig på Soundcloud i dag! Travis Scott er i søkelyset om dagen med fans som oppfordres til å hoppe fra balkonger, bryte sikkerhets barrierer og gå helt amok under konsertene hans.

Først opp av låtene er “A man” (Amen), hvor Housten rapperen teller hans velsignelser. “You need to say grace before you say thanks,” rapper en Auto-Tuned Travis. “Putting up the numbers / We ain’t keeping score, amen.” Andre låt “Butterfly Effect”, Scott gjør sin ting over en Wavy Beat og helt til slutt har han fått med seg «Playboi Carti på “Green & Purple”.

Hør alle 3 låtene hans her: