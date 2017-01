For et par dager siden bekreftet Texas-rappern at en ny kleskolleksjon var i loopen. I fjor gjorde han noen tees med Diamond Supply, men nå har han steppet opp gamet en notch, og lanserer en full kleskolleksjon med Helmut Lang.

Kolleksjonen består av jakker, vester, tees, hoodies, bukser, sko og sweats. Sjekk ut hele greia i bildeserien over!