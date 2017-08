En av Norges mest undervurderte rap-duo er endelig ute med den ettertraktede videoen til «247» fra Tøyen Holding-skiva sammen med KingSkurkOne. Musikkvideoen som er regissert av ingen andre enn prisvinnende Erik Treimann viser Mest Seff, som er kanskje Norges best bevarte hemmelighet og Fred Fades «showe off» cribben sin. Opptaket er tatt fra en gammelt Mtv Cribs episode med Scarface, Scott Storch og Aaron Carter.

Det ryktes at musikkvideoen kunne ha sett annerledes ut ettersom gutta fra Mutual scrappet bort noe som skulle være en av Norges mest gangsta video som viser gutta i sitt rette element. Likevel klarte de å skape en atmosfære som enkelte kan drømme om i en kreativ og morsom video.

Sist gang de spilte denne låta ute var på release konserten på Paul’s Boutique. I en trang og mørk underetasje klarte Mest Seff og Fred fades å lage kaos. Med Ivan Ave som gjesteopptreden kunne ikke stemningen bli bedre. La oss håpe på at neste gang de spiller «247» at KingSkurkOne ikke mixer klamydia piller med alkohol og tar en tidlig kveld. Big up til gutta fra Mutual som fortsatt holdt det gående uten NMG artisten!