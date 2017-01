Tory Lanez har hatt et meget godt år – og leverte en av fjorårets sterkeste album. Den produktive artisten følger nå opp nyåret med to nye mixtapes, The New Toronto 2 & Chixtape 4.

Her får du 25-spor med alt du kan ønske deg fra Tory. C-Sick og Play Picazzo står for mesteparten av produksjonen, og du får høre gjestevers fra Rick Ross, A$AP Ferg og Nyce. På The New Toronto 2 får du høre mer av Torys rapping, mens Chixtape 4 er rettet mot hans rnb side.