Tory Lanez På Rockefeller

Jeg hadde på forhånd få eller ingen forventninger til det rent musikalske. Det jeg derimot forventet var lang kø, et sirkus fullt av energi og twerking fuckings everywhere. La meg si det slik, Tory Lanez ga meg omtrent nøyaktig det jeg ventet.

Tory Lanez åpnet showet til et sexy, blinkende lysshow og en dj som satte hele rockefeller i flammer med poetiske utbrudd som «One two three four – Tory Lanez» og «Are you ready to party with Tory Lanez?». Under de første låtene bobler både publikum og Tory av energi, og på låta «Anyway» akkopagneres faktisk playback’n av litt allsang fra publikum. Festen er i gang.

Vendepunktet, altså der konserten begynner å gli over mot å bli et sirkus, kommer imidlertid tidlig. Kanadieren bestemmer seg nemlig for at han skal surfe på publikum, og etter å ha tråkket over de små, søte jentene på første rad, velter han fremover mot midt inni midten av kjernen i publikum. Det føles plutselig som at tiden står stille, og jeg var et lite øyeblikk redd for at Tory hadde druknet i våryre babes, før han reiser seg opp blant publikum og tar på seg capsen. Du vet den følelsen når tusenvis av fans finner ut at du kun er et menneske, right?

Og selvom han etter dette faktisk klarer å surfe hele publikum på en ganske imponerende måte, etter å ha mast om at «We gon do this the right fucking way» og «Get closer to me», mister både Tory og resten av rockefeller mye av energien. Herfra og ut handlet egentlig det meste om denne publikumssurfingen, som ble utført både før, under og etter låtene, og de sporadiske ropene til dj’n.

At jeg under «Controlla» er surrounded by babes som faktisk kan å twerke og at «Luv» får store deler av publikum til å synge med, trekker opp, før superhiten «Say it» druknet fullstendig i denne publikumssurfingen og andre ablegøyer.

«Diego» sørger for at jeg endelig er på party med Tory Lanez igjen, helt til en kvinnelig sikkertsvakt setter en sikker stopper for det da hun, etter visstnok ha fått beskjed om at «han i den gule jakka (meg) er for full.», forteller meg at jeg er kastet ut. I det jeg prøver å forklare at jeg er på jobb og slettes ikke er full, spretter plutselig Tory Lanez opp på galleriet ca 1 meter foran meg og sikkerhetsvakten har i løpet av et sekund et helt annet fokus enn meg.

Tory Lanez kompletterer altså sirkuset med litt klatring, før han blir borte i en hemmelig bakdør. Problemet er bare at det nå ikke finnes noen på scena, mens «Talk to me nice fargo season» med 100% playback kommer over høyttalerne. Publikum venter fremdeles på Tory mens låt nummer to med playback, «Blue Jay Season», spilles av med en fortsatt helt naken scene. Det er ikke før «Talk to me nice fargo season» kommer for andre gang og lyset slås på at det går opp for publikum at konserten er ferdig. Et bittelite antiklimaks der, altså.

Terningkast 3.

Skrevet av BRAD LIT/Aleksander Bakken