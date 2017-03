Tory Lanez kickstarta 2017 med den rap-baserte tapen, The New Toronto 2, og den rnb-baserte, Chixtape 4. Etter to sterke utgivelser med utallige gjesteartister, følger han nå opp med musikkvideo til låta «DopeMan Go», fra The New Toronto 2.

Tory holder det laidback i et nedlagt nabostrøk, mens han sporter rundt i en fur-coat.