Se TONO Sessions med Ivan Ave

Under Trondheim Calling som ble holdt i februar, var TONO Sessions på plass. Tidligere har de intervjuet artister som Don Martin, Bjørn Eidsvåg, Gabrielle Leithaug, OnklP, Odd Nordstoga og mange andre. TONO Sessions er en intervju seie der låtskrivere intervjuer andre låtskrivere, dette har de holdt på med siden 2014.

– Hovedgrunnen til at vi har kjører TONO Sessions er at vi i TONO vil øke forståelsen for at det å skape musikk er ekte, verdifullt arbeid. Folk tar kanskje musikk litt «for gitt», men musikk oppstår ikke av seg selv, og alle vi som elsker musikk har mye å takke låtskriverne for. En annen grunn til at vi har TONO Sessions er at vi ønsker å inspirere våre medlemmer til å skrive enda mer ny musikk. I 2016 registrerte TONOs 29 000 medlemmer 29 800 nye verk hos TONO, og vi ønsker å bidra litt til at de fortsetter å skrive så mye musikk, sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO.

TONO er en organisasjon som hjelper artister med sine rettigheter, bl.a. med og få in de pengene artisten har rett på når låtene blir spil på radio, Tv etc.